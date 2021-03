Covid: De Luca, ieri abbiamo rivissuto giornate di paura e tragedia dell'anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri giornata triste per il ricordo delle persone morte di Covid: oltre 100mila. Voglio rinnovare il mio saluto affettuoso alle famiglie che hanno perduto i propri cari, che hanno vissuto momenti drammatici. Abbiamo rivisto immagini incancellabili nella nostra memoria e nella storia del nostro Paese. Abbiamo rivissuto giornate in cui si respirava clima di tragedia e paura, dolore e solitudine, tanti facevano fatica a capire la dimensione del problema. Abbiamo visto immagini che hanno riportato alla mente la tragedia di tanti anziani, tra le vittime più colpite nel nostro Paese. Ricordate le vicende delle Rsa, una tragedia". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)