Covid: De Luca, in Campania non abbiamo chiuso altri reparti come Piemonte

- "Abbiamo ancora oggi un numero grande di sintomatici, abbiamo oscillato da 2mila a 2.700 al giorno. Sui sintomatici con dieci percento dobbiamo trovare posti letto in più. A oggi stiamo reggendo nelle terapie intensive: abbiamo 160 posti occupati. Stiamo reggendo con degenze in area medica. Diversamente da ciò che sta succedendo in Piemonte non abbiamo chiuso altri reparti. Noi resistiamo fino all’ultimo perché vogliamo dare assistenza a chi ha altre patologie". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)