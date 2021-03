Covid: De Luca, in Campania prima dose di vaccino a 633mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo vaccinato con prima dose 633mila concittadini. Seconde dosi altre 212mila. È già un dato rilevante, già una forma di barriera. Nella sanità abbiamo praticamente completato con la seconda dose tutto il personale ospedaliero. Per gli over 80 abbiamo dato prima dose a 73 percento, 122mila. 63mila hanno fatto anche la seconda dose. Nel mondo della scuola, quasi tutti gli occupati del personale scolastico. Se non avessimo avuto interruzione su AstraZeneca avremo completato seconda dose al 50 per cento". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)