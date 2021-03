Covid: De Luca, cresce Rt Campania, noi Regione a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione della Campania è delicata a oggi. Siamo in zona rossa, qualche piccola area di irresponsabilità rimane. L’indice Rt regionale era dell’1,5, ora 1,65 percento. Dobbiamo stare attenti, lo ripeto per la centesima volta: siamo la regione più a rischio per la maggiore densità abitativa d’Europa oltre che d’Italia. La facilità del contagio delle ultime varianti è grande e non possiamo sottovalutare. Dobbiamo decidere, il primo valore da difendere è la vita". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)