Covid: De Luca, finalmente si inizia a superare burocratismo su centri vaccinali

- "In Italia abbiamo scontato elementi di burocratismo assurdi. Ho raccontato cosa occorre in Italia per aprire un centro di vaccinazione mentre negli Usa, in Gb e Israele si facevano le vaccinazioni anche nei parcheggi. Ho visto che adesso in Italia si decide che bisogna fare i vaccini a tutti e muoversi perché in guerra non bisogna rispettare i protocolli dell’Asl, con la catena di paure che si riversa sulla pubblica amministrazione". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)