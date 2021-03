Molise: Colla (Lega), Toma? Suoi giochetti non ci appartengono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della scelta del presidente Toma di mettere la Lega alla porta, i giochi di palazzo e di poltrone dei suoi cattivi consiglieri lo hanno portato in un vicolo cieco. Questi giochetti non ci appartengono, li lasciamo ad altri che fatichiamo a riconoscere come centrodestra e continueremo a fare l'interesse dei Molisani dall'opposizione". Così in un nota Jari Colla, commissario regionale della Lega in Molise. "Con l'avvocato Marone abbiamo sempre lavorato con l'intento di risolvere i problemi, evitando inutili e sterili polemiche - spiega ancora Colla - soprattutto in mesi difficili di emergenza sanitaria ed economica, dove è fondamentale parlare poco e lavorare molto. Ringrazio Marone che si è distinto per il suo lavoro, uomo di grande valore, competenze e professionalità, persona seria; lasciamo le chiacchiere e i giochi di palazzo e di poltrone ad altri. In questi mesi alla guida dell'assessorato siamo orgogliosi di esserci occupati della vertenza Gam riuscendo ad evitare il licenziamento di 203 lavoratori, ottenendo prima il prolungamento degli ammortizzatori sociali (Cassa integrazione Covid) fino al 31 marzo prossimo, e dopo una forte e prolungata interlocuzione con il ministero dello Sviluppo economico e con il ministero del Lavoro, siamo riusciti ad ottenere l'impegno del governo nazionale per il rifinanziamento dell'area di crisi complessa di circa 7 milioni di euro che consentirà di prolungare ulteriormente la cassa integrazione a tutela dei tanti lavoratori e delle loro famiglie". (segue) (Gru)