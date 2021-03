Covid: De Luca, pazienti fragili ricoverati saranno vaccinati in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi apriamo da oggi la piattaforma per i pazienti fragili, non ci sono scadenze temporali. Procederemo alle vaccinazioni per fasce d’età. Niente corsa o si blocca il sistema informatico. Su pazienti oncologici e sieropositivi ricoverati, avranno vaccino in ospedale. Cercheremo di essere quanto più vicino possibile ai nostri concittadini". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)