Napoli: Borrelli, assalto a Ospedale del Mare, violenza inaccettabile

- Sta circolando sui social il filmato di un assalto all'Ospedale del Mare di Napoli da parte di alcune persone che hanno inveito contro le guardie giurate e medici e preso a calci porte e muri per vendicare la morte di un loro familiare, secondo loro deceduto a causa di una scarsa assistenza. Il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ha commentato: "Non entriamo nel merito della vicenda su cui abbiamo chiesto delucidazioni alla direzione per capire i motivi del decesso ma troviamo assurdo che delle persone assaltino un ospedale, per giunta filmandosi e prendendosela in modo violento con la struttura e il personale. Abbiamo inviato una nota alla direzione dell'ospedale per chiedere ulteriori notizie sulla vicenda e se le persone coinvolte nell'aggressione siano state identificate e denunciate. Comprendiamo il dolore per la perdita di una persona cara ma la violenza non è mai giustificata, soprattutto in un luogo pubblico, a maggior ragione se si tratta di una struttura ospedaliera che è a servizio dei cittadini e che serve per curare pazienti e combattere la pandemia. Se qualcuno ha sbagliato ne risponderà nelle sedi giudiziarie ma fare i raid punitivi negli ospedali è inaccettabile". (Ren)