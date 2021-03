Sardegna: isola in bilico fra zona bianca e arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna rischia di passare dalla zona bianca a quella arancione. E questo nonostante i dati, sia per quanto riguarda l'incidenza dei contagi (43 ogni 100 mila abitanti calcolati a ieri, ben al di sotto della soglia dei 50) e dei ricoveri, siano nella norma, anche se si registra un aumento del 2 per cento nell'occupazione delle terapie intensive. Decisivo sarà l'indice Rt che, se risulterà superiore ad uno, farà passare l'isola in automatico nella fascia arancione con la conseguenza che, anche in Sardegna, la Pasqua si colorerà di "rosso" come nel resto d'Italia, dal momento che le restrizioni non possono essere revocate prima di due settimane. "A decidere le fasce è un algoritmo - ha spigato l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu -, basta una leggera sfasatura dei dati e può cambiare tutto, anche in una situazione positiva e sotto controllo come quella che viviamo in Sardegna. Al momento, comunque, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali". "Impensabili nuove chiusure in Sardegna - ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini -. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, la situazione ospedaliera sotto controllo e soli tre Comuni a rischio e peraltro già decretati in zona rossa dalla regione (La Maddalena, Bono e Sarroch), sarebbe incomprensibile chiedere ulteriori sacrifici a tutti i cittadini sardi". (Rsc)