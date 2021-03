Abruzzo: Testa (Fd'I), via libera da commissione Sanità a progetto legge su fibromialgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per il progetto di legge, licenziato dalla commissione Sanità, che prevede le disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale abruzzese, Guerino Testa, tra i firmatari del provvedimento, che aggiunge: "Si tratta di un passaggio storico per la nostra Regione e per tutti i pazienti abruzzesi affetti da questa patologia, finora lasciati nell'ombra e con enormi difficoltà da affrontare. Questo percorso, avviato per la prima volta in Abruzzo, è iniziato più di un anno fa con l'approvazione, da parte della commissione Sanità, della mozione per il riconoscimento istituzionale di malattia progressiva ed invalidante per la fibromialgia, presentata da me con il collega Mario Quaglieri, che tra l'altro, ha dato il via libera ad un Tavolo tecnico di lavoro". (segue) (Gru)