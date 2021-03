Abruzzo: Testa (Fd'I), via libera da commissione Sanità a progetto legge su fibromialgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il testo, licenziato ora in commissione - spiega Testa - prevede: di avviare la ricognizione sull'incidenza della fibromialgia sul territorio regionale attraverso il Registro regionale; promuovere la predisposizione, da parte del Comitato scientifico regionale, di linee guida per il percorso diagnostico - terapeutico multidisciplinare, già delineate dal Tavolo tecnico; individuare un centro di riferimento e di specializzazione regionale per coordinare il sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura della fibromialgia; impegnare la Giunta regionale a presentare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge, un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'eventuale partecipazione regionale alle spese previste per gli esami diagnostici e i trattamenti necessari a favore dei malati. Ora l'Abruzzo è pronto - conclude l'esponente di Fd'I -, attendiamo solo che il governo inserisca finalmente la fibromialgia nei Lea (Livelli essenziali di assistenza)". (Gru)