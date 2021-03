Covid: De Luca, sbagliato non decidere di produrre in Italia i vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo assistito a cose sbagliate come il mercato nero dei vaccini che ha danneggiato la Campania. Abbiamo scontato come limiti la mancata decisione sul punto fondamentale: organizzarci per produrre in Italia i vaccini. Questa era la cosa da decidere un anno fa. Avremmo impiegato sei mesi ma avremmo attrezzato il Paese. è stato l’errore principale fatto dall’Italia". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)