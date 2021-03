Covid: De Luca, Totti testimonial vaccini? Gli auguro di non subire sciacallaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "So che c’è preoccupazione ma dobbiamo procedere usando la ragione. Il governo pensa a testimonial per dare fiducia ai cittadini: Valentina Vezzali, Francesco Totti dovrebbero vaccinarsi per dimostrare. Mi auguro che a Totti non auguro di diventare oggetto di campagna sciacallaggio perché si fa vaccino per dare fiducia a cittadini". Lo ha affermato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)