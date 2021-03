Campania: De Luca, con card vaccinazione possiamo aprire cinema e fare matrimoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su card di certificazione vaccinazione, abbiamo già distribuito 120mila tessere. A livello internazionale ne stanno ragionando, noi le abbiamo già prodotte. Si produce gara per 4,2 milioni per cittadini con tessera con microchip integrato nel rispetto della privacy ma avendo anche la possibilità di certezza su informazione. Questa tessera ci serve per uscire quanto prima possibile, dal clima e dagli obblighi del Covid. Così sarà possibile ammettere gente nei cinema e ristoranti e possiamo aprire sempre di più le opportunità anche di matrimoni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)