Piemonte: Regione, approvato piano contro gli incendi boschivi 2021-25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più efficacia, più efficienza, più sicurezza del personale per ridurre gli incendi nei boschi del Piemonte. Sono questi i criteri che hanno guidato la redazione del nuovo Piano regionale antincendi boschivi 2021-2025: il documento, programmatorio di tutte le attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, è stato approvato oggi dalla Giunta regionale. "Abbiamo realizzato questo piano in tempi rapidi grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti – commenta l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi -: Carabinieri Forestali, Vigili del fuoco, Corpo Volontari AIB Piemonte, IPLA, Arpa Piemonte, Università di Torino Dipartimento di scienze forestali. È un piano quanto mai attualeanche in considerazione dei numerosi incendi che hanno impegnato in questi giorni il Sistema antincendi boschivi piemontese, soprattutto nelle province di Torino, Biella e Verbania. Anche se il maltempo ci sta dando una tregua il Sistema Antincendi Boschivi tiene alta la guardia poiché già da sabato pomeriggio è previsto vento forte dal Centro funzionale Arpa Piemonte, che farà risalire il rischio incendi". (segue) (Rpi)