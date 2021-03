Piemonte: Regione, approvato piano contro gli incendi boschivi 2021-25 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano 2021-2025 è stato progettato, condiviso e redatto con la collaborazione di tutte le componenti istituzionali, volontarie, tecnico scientifiche del Sistema antincendi boschivi per raggiungere il comune obiettivo, ovvero la redazione di un documento di indirizzo, essenziale per la programmazione dell’attività pluriennale in materia, al fine di perseguire la riduzione delle superficie percorse dal fuoco, secondo criteri di efficacia, efficienza e sicurezza del personale coinvolto.In sintesi, descrive i processi tecnici, organizzativi ed amministrativi necessari alla protezione del territorio forestale dagli incendi. I temi sviluppati sono: l’analisi dei caratteri territoriali e climatici; la descrizione del sistema operativo antincendi boschivi del Piemonte; le banche dati e statistiche degli incendi in Piemonte; la zonizzazione del rischio; il cambiamento climatico e azioni potenziali; gli interventi per la prevenzione; il sistema di previsione del pericolo; l’organizzazione del dispositivo di lotta attiva; l’attività per la sicurezza degli operatori AIB; il piano economico per la realizzazione degli obiettivi descritti. (Rpi)