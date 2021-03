Campania: Zinzi (Lega), su smaltimento fanghi occorre un cambio di passo dopo inchiesta Sma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cos'è cambiato in Regione nella gestione dello smaltimento dei fanghi di depurazione dopo l'inchiesta che ha toccato la Sma Campania spa? Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, lo ha chiesto in aula all'assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola nel corso del Question Time svoltosi questa mattina: "L'impiantistica campana è disastrosa apprendiamo ora di un nuovo progetto della giunta per superare una situazione che ha non prodotto risultati, ma anzi conseguenze poco chiare. E' ovvio che bisogna cambiare passo e noi continueremo a tenere alta l'attenzione perché il 2021 sia davvero un anno di cambiamento rispetto al passato, come annunciato in aula". (Ren)