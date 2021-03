Novara: Romagnano Sesia, firmata convenzione per ricostruzione ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi, lo definiscono “un passo decisivo per la realizzazione del nuovo ponte di Romagnano Sesia in sostituzione di quello storico spazzato via dall’alluvione dell’ottobre 2020”. Si riferiscono alla firma della convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Romagnano Sesia e Anas, avvenuta ieri, per il ripristino del collegamento stradale lungo la strada provinciale 142 “Biellese” tra Romagnano Sesia e Gattinara che, dicono, "pone la ricostruzione su una timeline rapida e certa". (segue) (Rpi)