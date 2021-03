Fd'I: Laboccetta a Storace, Almirante ha passato una vita all'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non so se Matteo Salvini, così come ci racconta Francesco Storace, è un leader che pratica la cultura dell'ascolto, mentre Giorgia Meloni ha un deficit su questo tema. Oggi il buon Storace ci informa che è finito il suo feeling con Fratelli d'Italia e che non ha più tessere di partito". Così in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Il vicedirettore del Tempo - prosegue il presidente di Polo Sud - sostiene anche che i voti si prendono per governare. Mi permetto di ricordargli che Almirante ha passato una vita intera all'opposizione, e quando Andreotti sentenziò che il potere logora chi non lo ha, replicò da par suo con una frase altrettanto storica, almeno per chi ha buona memoria: l'opposizione logora chi non la fa. Io che da tempo non ho più tessere, pur rispettando ovviamente le scelte di tutti, non mi strappo i capelli perché la Meloni ha scelto di non appoggiare il Governo Draghi. Bisogna sempre sforzarsi di capire le ragioni degli altri", conclude. (Ren)