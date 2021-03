Sardegna: assessore Satta, Regione protagonista della trasformazione digitale della società sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Sardegna è protagonista attiva della trasformazione digitale della società sarda e delle amministrazioni pubbliche, strumento essenziale per aumentare la competitività e garantire un maggiore benessere ai cittadini, oltre ad essere diventata indispensabile anche per garantire adeguati livelli di sanità e di sicurezza pubblica". Lo ha detto l'assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, questa mattina, durante il suo intervento nel seminario "Il rilascio della banda a 700 MHz e la nuova tv digitale", organizzato (in videoconferenza) dal Corecom Sardegna. "Siamo pronti ad accogliere le opportunità offerte dal 5G - ha aggiunto Satta -, che comporta un percorso di crescita e di cambiamento legato all'innovazione tecnologica. La digitalizzazione di quinta generazione consentirà di sviluppare servizi su misura più vicini alle esigenze dei cittadini e di cambiare radicalmente il loro rapporto con la macchina amministrativa, assicurando la connettività per un utilizzo di soluzioni innovative in numerosi settori, dalla sicurezza ai servizi, dalla salute alla scuola". (segue) (Rsc)