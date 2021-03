Sardegna: assessore Satta, Regione protagonista della trasformazione digitale della società sarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per non farsi trovare impreparata al cambiamento - ha continuato l'assessore -, la Regione ha proceduto alla trasformazione della direzione generale dell'assessorato con la creazione della direzione della Innovazione e sicurezza It, l'istituzione dei servizi Agenda digitale e Sicurezza It. Inoltre, con il 'Piano regionale triennale per l'informatica' puntiamo ad eliminare il digital divide, favorire un maggiore e migliore accesso ad internet e creare il Polo strategico regionale. Abbiamo anche realizzato la 'Carta dei servizi digitali', che stiamo presentando negli incontri con le amministrazioni comunali, secondo una logica di ascolto dei territori - ha concluso Satta -, soprattutto quelli con maggiori problemi di connettività". (Rsc)