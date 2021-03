Napoli: gestione sportello Suap passa a Camera di commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Semplificare le procedure, snellire gli adempimenti riducendoli del 50 per cento e comprimere i tempi di attesa. E' questo il risultato della convenzione formalizzata dalla Camera di commercio con il Comune di Napoli che diventerà operativa dal 23 marzo 2021. In sostanza, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, imprese e professionisti potranno usufruire di una modulistica omogenea, di riferimenti immediati e di una semplificazione delle procedure. "La Camera di Commercio, che è la casa delle imprese, è attiva per intervenire nell'ottica di contrastare la burocrazia che danneggia le imprese esistenti e quelle che vogliono nascere – ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola -. Da tempo in moltissimi comuni italiani offriamo questo servizio. Dopo tre anni di intenso lavoro siamo riusciti a concludere il contratto con il Comune di Napoli e il 23 questa novità diventerà operativa. Questo non solo abbatterà la burocrazia ma sicuramente darà un grosso contribuito ai professionisti che, fino a ieri, dovevano inviare al comune e alla camera di commercio le stesse pratiche. Si tratta di un grande opportunità per imprese e cittadini, per offrire servizi in grado di sostenere e non di creare ostacoli". Le 128.106 imprese presenti a Napoli potranno, dunque, gestire gli adempimenti amministrativi utilizzando la piattaforma Suap del Sistema Camerale. E' un notevole passo avanti nella direzione della semplificazione del rapporto tra impresa e Pubblica amministrazione, che contribuisce ad accelerare il principio di trasformazione digitale del nostro territorio. (segue) (Ren)