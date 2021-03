Napoli: Migliore (Iv), contro criminali repressione e risposte a sofferenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prefetto Valentini ha ricondotto sul binario giusto la questione per quanto riguarda gli altarini". Lo ha detto il deputato di Italia viva Gennaro Migliore intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc in merito alla questione criminalità a Napoli. "Una cosa è chiedere giustizia come tutti hanno diritto di rivendicare e un'altra è l'esaltazione attraverso un murale - prosegue - In commissione antimafia sto chiedendo di rimodulare la definizione di mafie e camorre con bande violente dopo tutti i vertici finiti in carcere. Serve la repressione in primis e avere grande attenzione per le sofferenze sociali". (Ren)