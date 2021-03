Sardegna: Solinas, su campagna vaccinale pronti ad usare fondi regionali per acquistare dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna rimane ultima in campo nazionale per numero di vaccini somministrati che nell'Isola arriva al 65 per cento delle dosi a disposizione. Solo un quarto degli over 80 ha ricevuto il vaccino. Complessivamente sono 150.138 i sardi vaccinati (il 9,2 per cento contro il 12,3 per cento del totale dei cittadini italiani): di questi 104.935 hanno ricevuto la prima dose e 45.203 entrambe le dosi. I vaccini consegnati nell'Isola sono complessivamente 228.150 e il 25 per cento degli over 80 ha ricevuto almeno una dose. Il perché della bassa percentuale rispetto al resto d'Italia si spiega con la volontà della Regione di mantenere una quota di riserva per le seconde somministrazioni. Il presidente della Regione Christian Solinas ha assicurato che l'ente è pronto ad investire i propri fondi per l'acquisto diretto dei vaccini necessari per immunizzare tutti i sardi e reclama dallo Stato l'invio delle dosi necessarie per compiere l'operazione entro l'estate. (segue) (Rsc)