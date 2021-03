Covid: Tiramani (Lega), aderisco a sperimentazione vaccino italiano ReiThera, piccolo gesto per tornare a vivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un piccolo gesto per tornare a vivere e se posso contribuire al bene del Paese e debellare questo maledetto virus non ho dubbi: aderisco alla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera". Lo afferma in una nota il deputato della Lega Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia in provincia di Vercelli. "Da settimane purtroppo si leggono sui giornali di tanti soggetti che studiano qualsiasi escamotage per poter ricevere il vaccino anzitempo a discapito di chi ne ha realmente bisogno. Pochissimi, invece, coloro i quali aderiscono alla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera prodotto allo Spallanzani, non ancora approvato da Aifa. Ho deciso di essere uno di quei pochi, e di sottopormi alla vaccinazione perché credo nella scienza, do fiducia alla mia Nazione e all'ipotesi di avere un vaccino made in Italy che ci porterà fuori da questo incubo.Nelle prossime ore - conclude Tiramani - mi sottoporrò quindi alla sperimentazione, nella speranza che sia la scelta giusta e che possa aiutare chi da mesi sta lavorando a questo importante progetto".(Com)