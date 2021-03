Sardegna: Confartigianato trasporti, il 24 marzo seminario online contro cartello costruttori di Tir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama "Riprendiamoci il maltolto" l'iniziativa on line che Confartigianato trasporti Sardegna ha organizzato per mercoledì 24 marzo prossimo, con inizio alle ore 15, a tutela delle imprese dell'autotrasporto isolane che hanno subito danni dalle compagnie costruttrici di Tir, colpite 2 anni fa dalla commissione europea, per aver danneggiato gli acquirenti dei mezzi con un "cartello" che, tra il gennaio 1997 e lo stesso periodo del 2011, gonfiò i prezzi degli autocarri per almeno il 15 per cento del loro costo. Si tratta di un seminario online, quindi seguibile via smartphone e dal pc, offrirà l'opportunità alle imprese di trasporto di saperne di più. Queste, per ricevere il link dovranno registrarsi, in modo totalmente gratuito, presso il sito https://www.sardegnaimpresa.it/classaction/. Da più di 3 anni, infatti, Confartigianato trasporti, anche nell'isola, conduce una azione risarcitoria collettiva di livello europeo, la cosiddetta class action, a tutela delle aziende di trasporto merci che hanno acquistato, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, autocarri medi da 6 a 16 tonnellate e mezzi pesanti oltre le 16 tonnellate. La prima parte di questa azione legale avviata da Confartigianato, che consentirà di recuperare i maggiori costi imposti dai costruttori per l'acquisto, il noleggio e l'utilizzo in leasing di veicoli nuovi e usati, scadrà a metà del prossimo maggio (2021). Sono già migliaia le imprese italiane che hanno aderito all'iniziativa, senza alcun costo e senza rischi, in modo totalmente gratuito e senza alcun onere. (segue) (Rsc)