Sassari: il Comune al fianco delle donne affette da endometriosi

- Il comune di Sassari si schiera al fianco delle donne affette da endometriosi, una malattia subdola, invalidante, pressoché sconosciuta ai più e tra le patologie croniche più diffuse, con una donna in età fertile su dieci che ne soffre. Colpisce l'identità femminile dal punto di vista individuale, relazionale, sessuale, sociale e psicologico. Per questo l'amministrazione comunale di Sassari il 27 marzo illuminerà di giallo la facciata di palazzo di Città, nel mese della consapevolezza dell'endometriosi. Da anni in tutto il mondo, a marzo, si organizza una marcia di sensibilizzazione e informazione sulla patologia, ma la pandemia ha fermato anche questa iniziativa. Endomarch team Italy, tra le associazioni impegnate sul campo, ha predisposto altre attività per non mancare l'appuntamento. Il comune di Sassari è tra le amministrazioni che hanno patrocinato e condiviso la proposta di illuminare di giallo (il colore della lotta all'endometriosi) un palazzo simbolo della città. Inoltre dal sito www.comune.sassari.it potrà essere scaricato materiale informativo sulla malattia e brochure saranno disponibili anche all'ingresso di palazzo Ducale, dell'Informagiovani e di punto città in corso Angioy. L'idea è quella sì di sensibilizzare, anche con un atto simbolico come è l'illuminazione di palazzo di Città, ma anche di offrire azioni tangibili per la prevenzione della patologia, che con una tardiva diagnosi può diventare gravemente invalidante. I negozi possono aderire abbellendo di giallo le vetrine. (Rsc)