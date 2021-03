Sardegna: Articolo uno, sanità, transizione digitale e disparità di genere le priorità per Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo hanno chiamato "Sardilienza": è il modello di sviluppo della Sardegna pensato da Articolo uno e tradotto in una proposta per la spendita delle risorse del Recovery fund. "Prendiamo atto del fallimento della Giunta Solinas, incapace di elaborare un pacchetto di proposte innovative da presentare al governo e all'Unione europea - ha detto stamattina in conferenza stampa il consigliere regionale di Liberi e uguali, Eugenio Lai -. Serve adesso un progetto serio che permetta di utilizzare al meglio le risorse della Next generation Eu in modo da favorire la ripresa economica dell'Isola con progetti innovativi e inclusivi". Secondo Articolo uno, il futuro della Sardegna si gioca su tre direttrici: lotta allo spopolamento, lavoro e istruzione. "La pandemia ha messo in luce la distanza tra le città e le periferie - ha aggiunto Lai -, adesso abbiamo l'occasione di ridurre il gap rafforzando i territori e garantendo eguali diritti ai cittadini delle aree urbane e a quelli dell'interno". La ricetta di Articolo uno parte dal rafforzamento dei servizi e dall'eliminazione delle carenze infrastrutturali. "Il primo punto da affrontare è quello di un sistema sanitario efficiente - ha affermato Antonella Fancello, componente del gruppo di lavoro sul Recovery fund -, tutti i cittadini devono poter accedere in egual misura ai servizi. L'altra sfida riguarda il digitale: agli abitanti e alle imprese dei piccoli centri deve essere garantita la banda larga. E' questo un elemento decisivo per fermare lo spopolamento". (segue) (Rsc)