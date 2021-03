Sardegna: Articolo uno, sanità, transizione digitale e disparità di genere le priorità per Recovery fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario regionale dei giovani di Articolo uno, Andrea Zuddas: "Puntiamo a una transizione digitale vera - ha osservato -, la fibra ottica in tutti in paesi potrebbe frenare lo spopolamento e bloccare la fuga dei cervelli. Lo smart working e il co-working sono il futuro: una svolta che rappresenta una grande occasione per i piccoli centri, ma per coglierla occorre essere pronti". Articolo uno invita tutto il Consiglio regionale a una riflessione comune. "Non serve presentare centinaia di progetti destinati a naufragare - ha proseguito Fancello -, concentriamoci su due o tre interventi che permettano alla Sardegna di invertire la rotta". Un occhio di riguardo dovrà essere riservato anche alla lotta contro la disparità di genere. "Il lavoro femminile è stato profondamente penalizzato dalla pandemia - ha sottolineato la sindaca di Guasila, Paola Casula -. Di questo occorrerà tener conto. Un altro aspetto riguarda la Pubblica amministrazione: se si vogliono rafforzare i territori bisogna dare strumenti operativi agli Enti locali. Servono nuovi concorsi pubblici e un piano assunzionale rivolto ai giovani". (segue) (Rsc)