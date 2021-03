Sardegna: Articolo uno, sanità, transizione digitale e disparità di genere le priorità per Recovery fund (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre proposte di Articolo uno anche un nuovo modello di sviluppo energetico e ambientale. "Nel mio paese stiamo già sperimentando le comunità energetiche - ha evidenziato il sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri -, mettiamo insieme produttori e consumatori di energia e ridistribuiamo in modo virtuoso gli incentivi per la produzione di energie da fonti rinnovabili". Sulla tutela e sulla valorizzazione dell'ambiente la Sardegna si giocherà una grossa fetta del proprio futuro. Ne è convinto Domenico Cabula, rappresentate di Articolo uno presso il Comipa (Comitato misto paritetico per le servitù militari). "I denari del Recovery fund - ha segnalato - ci potranno dare una mano per procedere alle bonifiche delle aree occupate dalle servitù militari e dei siti industriali dismessi". Da Eugenio Lai, infine, un appello a tutte le forze politiche: "Lasciamo da parte - ha rilevato - le polemiche e lavoriamo insieme a un progetto comune per rilanciare l'economia sarda e restituire speranza ai nostri giovani". (Rsc)