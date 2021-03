Sardegna: Solinas, su campagna vaccinale pronti ad usare fondi regionali per acquistare dosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un traguardo possibile - ha spiegato Solinas - dal momento che sono operativi diversi centri di vaccinazione in tutto il territorio". Importante potrà essere l'apporto dei medici di base che, però contestano l'intesa raggiunta fra Regione e Fimmg e Smi. Critico in particolare lo Snami per il quale "L'accordo doveva essere non limitato alle sole vaccinazioni di pazienti ultraottantenni. Andava privilegiato l'impegno dei medici di base nei centri vaccinali, dal momento che si paventa una vaccinazione che durerà anni e che si svolgerà particolarmente in strutture organizzate". (Rsc)