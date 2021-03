Campania: Auletta (Confesercenti), wedding Covid free, sposi e invitati subito al vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sposi e invitati alla celebrazione vengano inseriti nelle liste di priorità vaccinale - nel rispetto delle categorie più fragili - per far ripartire il comparto wedding". A dichiararlo è l'imprenditore Luigi Auletta, responsabile wedding e eventi di Confesercenti Campania e prescindente della maison Impero Couture. "È forte l'urgenza di ripartire con ricevimenti e piccoli eventi - prosegue - cosa possibile già nel mese di maggio se verrà adottato il protocollo di sicurezza wedding presentato a Montecitorio il 24 febbraio in presenza dell'onorevole Alessandro Amitrano. Ora proponiamo al Governo un'idea di piano vaccinale ancora più mirato e preciso, in linea col progetto del Generale Francesco Paolo Figliuolo. Chiediamo la possibilità di attivare una prelista dei soggetti invitati alle celebrazioni, programmate nel mese di giugno in modo da limitare il rischio di contagio al covid-19, andando a vaccinare sposi e invitati, tenendo conto che le categorie più sensibili l'abbiano già ricevuto. Il mio punto di vista è dare una svolta alle celebrazioni utilizzando il sistema monodose Johnson & Johnson, ottenendo così una soluzione di wedding Covid free. A tal proposito si richiede anche di vaccinare tutto il personale ristorativo che nel quotidiano lavorano a contatto con il pubblico. Tale procedura garantirebbe l'investimento già fatto degli sposi, la stabilità dell'evento nuziale in sicurezza e di riflesso la parte economica legata al nostro mondo, ossia ritornare a fatturare", conclude Auletta. (Ren)