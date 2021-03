Tlc: aree bianche delle Marche, proseguono i lavori di Open Fiber per connettere in banda ultralarga in 136 comuni entro il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Open Fiber al momento ha cantieri aperti in 180 comuni e a fine anno il servizio sarà disponibile in 136 comuni in Ftth a cui si aggiungeranno altri comuni in Fwa. "Lo sviluppo delle Marche oggi di fronte alle sfide di questo momento storico non può prescindere dalla digitalizzazione e dalla tecnologia", ha commentato il presidente Francesco Acquaroli. "L'implementazione della banda ultra larga sul nostro territorio regionale rappresenta un'esigenza ineludibile per sostenere la crescita e lo sviluppo della comunità. È un'infrastruttura strategica che deve poter connettere tutto il territorio, superando le barriere, fisiche e immateriali, che penalizzano l'entroterra. Soprattutto in questo periodo di emergenza, ci siamo resi conto di quanto siano fondamentali le connessioni veloci e adeguate, uniformemente distribuite, necessarie sia per le imprese e per rilanciare il tessuto produttivo locale, sia per le famiglie, per portare avanti ad esempio la didattica a distanza o lo smart working. Emerge in tutta evidenza la necessità di investire in questa direzione, è una priorità assoluta sulla quale la Regione Marche intende concentrare la massima attenzione". (segue) (Com)