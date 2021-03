Covid: Piemonte, sul sito del Consiglio regionale la mostra “R-Esistiamo con umanità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In occasione del 18 marzo, prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19, istituita per legge nella giornata di ieri, le bandiere di Palazzo Lascaris (Regione Piemonte) sono esposte a mezz'asta in segno di lutto. "Questa prima giornata in memoria delle migliaia di vittime di Coronavirus – afferma il presidente Stefano Allasia a nome di tutta l'Assemblea regionale del Piemonte – deve essere un momento di riflessione per non dimenticare un periodo drammatico che purtroppo continua e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi. Oggi abbiamo bisogno di speranze, di progetti e di unità di intenti per sconfiggere un nemico che si chiama Covid. Mi preme ringraziare tutto il personale sanitario che da oltre un anno lavora in prima linea nella lotta al virus, persone che stanno facendo molto più del loro dovere in senso stretto con uno straordinario spirito di sacrificio".