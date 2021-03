Covid: Piemonte, sul sito del Consiglio regionale la mostra “R-Esistiamo con umanità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte diffonde inoltre in anteprima sui suoi social e sul sito il video di annuncio della mostra “R-Esistiamo con umanità”, una galleria di immagini in bianco e nero scattate dal fotografo Piero Nizzia all’interno dell’ospedale di Cuorgnè. Gli scatti realizzati all’interno del covid hospital canavesano a gennaio 2021 saranno in esposizione nelle vetrine esterne dell’URP del Consiglio regionale in via Arsenale angolo via Lascaris dal 14 aprile al 14 maggio 2021. “A tal proposito – prosegue il presidente – gli ordini professionali che rappresentano il personale sanitario sul territorio piemontese saranno insigniti, appena ci saranno le condizioni, dell’onorificenza della presidenza del Consiglio regionale per meriti civili, per onorarne il lavoro, l’impegno, la professionalità e il sacrificio mostrati nel corso del 2020, nella prima fase della pandemia da Covid-19”. (Rpi)