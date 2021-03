Campania: Ciampi (M5s), disattese prescrizioni anti Covid su mezzi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciampi ha aggiunto: "Su alcuni veicoli, come autobus e treni metrostar o revampizzati, non è sempre possibile l'apertura stabile dei finestrini, che sono ermeticamente bloccati. E non sarebbero pochi i mezzi nei quali è esclusa la funzione di ricircolo dell'aria, che dovrebbe essere sostituita da strumentazioni che prevedano il ricambio d'aria naturale. Così come non sempre vengono fatti rispettare i percorsi differenziati dei flussi di discesa e salita dei passeggeri, né il distanziamento alle stazioni o alle fermate di bus". Quindi ha concluso: "Dal presidente De Luca chiedo di conoscere quali controlli siano stati predisposti e con quale regolarità vengono effettuati interventi tesi a garantire la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici regionali, tenuto conto delle segnalazioni che riceviamo ogni giorno relative alla scarsa areazione". (Ren)