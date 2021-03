Sardegna: Cappellacci (FI), bene ordinanza Solinas, scelta saggia per tutelare sardi e chi ama l'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, afferma: "Per primi abbiamo suggerito al presidente Solinas di emanare un'ordinanza che preservasse la zona bianca e siamo convinti che sia una scelta saggia per tutelare sia i sardi sia chi ama la nostra isola. E' una scelta sicuramente sofferta - prosegue l'esponente azzurro in una nota - per chi come noi è per la libertà e sogna una Sardegna accogliente e aperta al mondo, ma necessaria per accelerare il cammino verso un'isola libera dal Covid in cui possa riprendere la vita sociale e possa ripartire l'economia". Per il parlamentare, "assecondare uno sfollamento dalle zone rosse, in questa fase, avrebbe rischiato di compromettere irrimediabilmente la stagione estiva oltre all'immaginabile tributo in termini di salute e di vite umane. Ora bisogna lavorare con determinazione per accelerare la campagna vaccinale, introdurre misure che permettano di viaggiare in maniera sicura, perché l'obiettivo - conclude Cappellacci - è quello di una Sardegna che diventi per tutto il mondo il simbolo della ripresa e della qualità della vita nel dopo-pandemia". (Com)