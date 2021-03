Tlc: aree bianche delle Marche, proseguono i lavori di Open Fiber per connettere in banda ultralarga in 136 comuni entro il 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Open Fiber sta lavorando nei piccoli comuni delle Marche per azzerare il digital divide grazie a una nuova infrastruttura moderna e performante", ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore delegato di Open Fiber. "Smart working, didattica a distanza, streaming in Hd, domotica, gaming, Pa digitale saranno disponibili per tutti i cittadini senza più distinzioni tra grandi città e piccoli centri. Mai come in questo momento la connettività deve essere accessibile a tutti per non creare cittadini di serie B e Open Fiber si sta impegnando per portare il più rapidamente possibile una tecnologia a prova di futuro dove questa non è ancora arrivata. Presto saranno raggiunti tutti i comuni delle aree bianche delle Marche grazie anche a una proficua collaborazione con la Regione". Open Fiber sta realizzando una rete in fibra Ftth anche nelle principali aree urbane delle Marche, dove opera con investimento privato. Attualmente il servizio è disponibile ad Ancona, Macerata, Pesaro, Fabriano e Ascoli Piceno per oltre 90 mila famiglie tramite un investimento privato di oltre 34 milioni di euro. (Com)