Università: Svimez, emigrazione studenti penalizza il Sud

- Nel 2018 circa 158 mila unità studenti meridionali risultavano iscritti nelle Università del Centro-Nord. Un fenomeno divenuto via via più consistente nel coro degli anni più recenti. Poiché nello stesso anno il totale degli studenti meridionali iscritti ad un qualsiasi Ateneo era di circa 685 mila, c’è stata una perdita netta di circa il 23 per cento del totale della popolazione universitaria del Mezzogiorno. Lo sostiene uno studio della Svimez, curato dai ricercatori Luca Cappellani e Stefano Prezioso, i quali, utilizzando il modello econometrico bi-regionale della Svimez, hanno stimato gli effetti complessivi, diretti e indiretti, prodotti dalla migrazione universitaria sul Pil del Mezzogiorno e del Centro-Nord. L’indagine chiarisce in modo inequivocabile la molteplicità di effetti negativi conseguenti a questa vera e propria emigrazione universitaria dal Sud. (Rin)