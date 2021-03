Campania: Zinzi (Lega), esaudita nostra richiesta, tagli 118 davanti a commissione Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convocazione, per la giornata di mercoledì, di un'audizione in Commissione Sanità sui tagli delle indennità ai medici del 118 è certamente una buona notizia. Insieme ai colleghi Severino Nappi e Attilio Pierro avevamo protocollato nelle settimane scorse una richiesta di audizione avente proprio ad oggetto i recenti provvedimenti adottati dalle Asl campane relativi alle decurtazioni del compenso aggiuntivo per i medici del 118 e al recupero retroattivo delle somme percepite in passato. Una situazione che rischia di ripercuotersi negativamente sul sistema sanitario campano e sulla gestione della pandemia, oltre a danneggiare i professionisti. Siamo lieti che le nostre preoccupazioni siano state condivise dai colleghi della Commissione Sanità presieduta dal collega Vincenzo Alaia. La speranza è che la discussione di mercoledì possa portare ad uno sviluppo positivo della vicenda". Lo ha dichiarato in una nota Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania commentando la notizia della convocazione dell'audizione per mercoledì alle ore 11. (Ren)