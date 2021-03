Campania: Piero De Luca (Pd), governo si impegni per semplificare prove concorso regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Luca ha spiegato: "Coloro che sono risultati idonei alla prova preselettiva e alla prima prova scritta del concorso saranno impegnati fino alla fine di maggio in un percorso formativo molto impegnativo, suddiviso in training on the job presso gli Enti locali e di formazione on line. La pandemia ha inevitabilmente rallentato o addirittura bloccato le varie attività della Pubblica amministrazione tra cui i concorsi pubblici, creando ulteriori criticità alle già esigue unità di personale in servizio. I Comuni interessati dalla procedura, e che hanno aderito al Piano per il Lavoro, sono ad oggi ben 127, tutti con noti problemi di organico, che si sono acuiti ulteriormente per effetto dei pensionamenti anticipati dovuti alla riforma Quota 100". De Luca ha concluso: "Chiediamo quindi al governo di intervenire al fine di dare certezze sia ai partecipanti al concorso, sia agli Enti locali in attesa di poter sopperire alle proprie carenze d'organico". (Ren)