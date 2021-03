Camorra: Presutto (M5s), una nuova guerra è in atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un morto e un ferito, stanotte una bomba. Tutto questo succede a Ponticelli, quartiere di Napoli che si ritrova nell'incubo di una nuova guerra di camorra. Non è un’ipotesi ma sono fatti, purtroppo". Così Vincenzo Presutto, senatore Movimento 5 stelle. "Chiedo che ci sia una forte e decisa reazione dello Stato - prosegue - La magistratura e le forze dell’ordine svolgono un lavoro economiabile, così anche la società civile reagisce e non da oggi alla camorra. Quindi un’azione forte diventa necessaria proprio perché c’è già un terreno fertile di legalità e voglia di riscatto sociale e di libera iniziativa economica che non si piega alle richieste estorsive. Invito la ministra Lamorgese sempre attenta al contrasto alle mafie a venire a Napoli tra i cittadini così da dare un segnale forte”.(Ren)