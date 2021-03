Abruzzo: ecco la proposta di legge Taglieri (M5s) su energie rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa proposta - prosegue Taglieri - vuole collocare l'Abruzzo nell'ambito dell'evoluzione normativa che sta interessando i livelli di governo nazionale ed europeo, per sviluppare una strategia integrata in ambito energetico che punti alla generazione diffusa dell'energia tramite la leva dell'autoconsumo. L'Ue si è, infatti, impegnata a ridurre le proprie emissioni complessive di almeno il 40 per cento al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2030. E le Comunità energetiche svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi climatici. Risparmio, tutela ambientale sono le parole d'ordine, ma niente lucro. La Comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell'energia prodotta e non sulla realizzazione di un profitto, e il suo obiettivo primario è l'autoconsumo dell'energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità al fine di aumentare l'efficienza energetica e di combattere la povertà energetica. Nella proposta - osserva ancora il rappresentante del M5s -, al fine di favorire lo scambio di energia pulita fra soggetti che appartengono ad una Comunità, attraverso la gestione delle fonti energetiche e la distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro, è stabilito che saranno i Comuni i soggetti che dovranno farsi carico di proporre, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire soggetti pubblici e privati, la costituzione di una Comunità energetica". (segue) (Gru)