Abruzzo: ecco la proposta di legge Taglieri (M5s) su energie rinnovabili (3)

- "Ciò - sottolinea sempre Taglieri - in quanto si ritiene strategico che sia un soggetto pubblico a farsi promotore di iniziative volte a sperimentare e a dimostrare la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte e, di conseguenza, attivare i processi di filiera che consentono di attrarre altri soggetti pubblici e privati per realizzare gli strumenti propri delle smart community. Sarà compito della Giunta regionale, con appositi provvedimenti, definire i protocolli di intesa che i Comuni devono adottare ai fini della costituzione di una o più Comunità energetiche e predisporre le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche e le modalità di gestione delle fonti energetiche all'interno delle Comunità e di distribuzione dell'energia prodotta senza finalità di lucro. Mi auguro - conclude Taglieri - che la maggioranza di centrodestra porti sul tavolo dei lavori questa proposta di legge il prima possibile e non renda vano lo sforzo in questa direzione fatto anche dal governo nazionale che finalmente si è mosso in anticipo recependo una parte delle direttive europee con il decreto Milleproroghe 2020. Altre Regioni hanno già iniziato questo percorso di civiltà con notevoli risultati. Mi auguro che il centrodestra colga il prima possibile questa occasione che ci è stata data". (Gru)