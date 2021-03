© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) destina circa 28 miliardi alla missione "Istruzione e Ricerca", e, nello specifico, 3 al diritto allo studio, di cui uno ad alloggi per studenti e borse di studio e due all’accesso gratuito all’Università. La Svimez propone in una nota di rendere permanenti queste misure. (Com)