Piemonte: sordità, promozione orecchie artificiali nel nuovo regolamento regionale

- Oggi, in Regione Piemonte, la sesta Commissione ha dato oggi parere favorevole alla proposta di regolamento dalla Giunta che dà attuazione alla legge 9/2012 sul riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) e la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Tra i punti più innovativi, un’accelerazione sulla prevenzione e la promozione degli impianti cocleari, vale a dire “orecchi artificiali” elettronici in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità profonda, utilizzati quando gli apparecchi acustici non ottengono il risultato sperato. Gli interventi di prevenzione mirano ad assicurare la diagnosi precoce di sordità ad ogni neonato entro il terzo mese di vita, sostenendo lo screening uditivo neonatale universale presso tutti i punti nascita del Piemonte e l’attività clinica di secondo livello presso i centri audiologici accreditati; garantire il rimedio precoce alla sordità entro il sesto mese di vita, promuovendo l’applicazione degli ausili audioprotesici digitali di ultima generazione; sostenere l’applicazione dell’impianto cocleare presso i centri regionali accreditati entro il dodicesimo mese di vita a tutti i bambini affetti da sordità gravissima o profonda che non traggono alcun beneficio dall’utilizzo degli apparecchi acustici. (segue) (Rpi)