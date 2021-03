Campania: Piero De Luca (Pd), governo si impegni per semplificare prove concorso regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un'interrogazione al ministro Brunetta e alla ministra Carfagna per sapere se e come intendano intervenire in merito al concorso pubblico iniziato in Campania nel luglio del 2019 per l'assunzione di 2243 figure professionali da inserire negli Enti locali e non ancora completato anche a causa della situazione emergenziale. La pandemia sembrerebbe sconsigliare il completamento delle due prove mancanti o quanto meno credo sarebbe opportuno procedere ad una loro semplificazione. Appare però evidente la necessità di garantire tempi certi al fine di procedere all'effettiva assunzione del personale già formato presso gli Enti aderenti al Piano per il lavoro". Lo ha dichiarato in una nota Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Affari europei alla Camera: "La formula utilizzata ha rappresentato una novità nel panorama dei concorsi pubblici, prevedendo un corso-concorso che, da un lato fornisce un'importante preparazione teorico-pratica ai partecipanti, dall'altro un supporto lavorativo agli Enti pubblici ospitanti". (segue) (Ren)