Campania: Ciarambino (M5s), chiesti 92mila euro a medico 118, beffa nel giorno vittime Covid

- "La beffa della restituzione di tutte le indennità aggiuntive arretrate per i medici del 118, dopo il taglio del 25 per cento dello stipendio già avvenuto in piena emergenza Covid, purtroppo non ha ancora trovato una soluzione. Il colpo più basso inferto ai medici del 118 è contenuto ora in una richiesta di recupero, in un'unica soluzione, di tutte le indennità pregresse, inviata nelle scorse ore". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino: "Il caso del medico che dovrà restituire 92mila euro suona come una presa in giro che diventa assordante nel giorno in cui celebriamo quanti hanno perso la vita a causa del Covid. Questa è la giornata in cui dovremmo onorare tutte le vittime di questo terribile virus, stando al fianco di chi lavora notte e giorno in prima linea per salvare vite umane. Ma mentre gli operatori sanitari italiani sono stati candidati al Nobel per la pace, in Campania i nostri medici sono costretti a vivere questo paradosso". (segue) (Ren)