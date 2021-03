© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che i partiti del centrodestra non hanno ancora sciolto la riserva sul vero candidato a sindaco di Roma, vogliamo nelle more scegliere il candidato nella Capitale del Sud. Oppure Napoli deve sempre partire per ultima in una competizione già difficile e complessa?" Lo ha dichiarato in una nota il presidente di Polo Sud Amedeo Laboccetta ex deputato di Napoli.(Ren)