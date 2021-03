© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possibile che in Parlamento non vi sia almeno un drappello di coraggiosi che abbia voglia di fermare quel perverso circuito mediatico giudiziario che si sta accanendo nei confronti dell'ex parlamentare di Forza Italia, l'avvocato Giancarlo Pittelli di Catanzaro? Fermiamo il giustizialismo prima che sia troppo tardi". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli, presidente di Polo Sud. (Ren)